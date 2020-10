Ue: Sassoli, bisogna denunciare la vergogna della povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario denunciare la vergogna della povertà. Lo ha scritto su Twitter il presidente dell’Europarlamento, David Sassoli, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà. Secondo Sassoli, bisogna anche rimarcare “che i diritti e le opportunità sono troppo spesso negati. Che così tanti soldi sono sprecati. Che così tanto cibo viene buttato via”. “Non vogliamo un mondo progettato per pochi privilegiati. Solo insieme possiamo cambiare l'Europa”, ha aggiunto il presidente dell’Europarlamento. (Beb)