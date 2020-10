L’Aquila: via libera da Consiglio comunale al nuovo piano del commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale dell'Aquila ha approvato, a maggioranza, nella serata di ieri il nuovo piano del commercio della città Prevede un freno alla grande distribuzione e il supporto al recupero delle attività di vicinato nel centro storico della città e delle frazioni Nel corso dell'illustrazione della delibera ai componenti dell'Assemblea – la seduta si è tenuta in videoconferenza -, l'assessore al Commercio, il vicesindaco Raffaele Daniele, ha precisato che "il Piano segue e completa il percorso avviato con il disciplinare delle attività produttive per lo sviluppo economico approvato nel 2018, che riguardava specificamente la parte normativa e il funzionamento del Suap, lo sportello unico delle attività produttive del nostro ente. Inoltre – ha proseguito il vice sindaco – ci adeguiamo alla legge regionale 23 del 2018, che stabilisce la necessità di una pianificazione complessiva del settore, soprattutto in materia dei parametri da determinare per la media e la grande distribuzione. E proprio sotto questo punto di vista, il nuovo Piano del commercio sostanzialmente blocca – come peraltro già previsto dalla citata legge regionale – nuovi insediamenti della grande distribuzione, sotto ogni punto di vista, sia come aggregazione di singole attività sia come centro commerciale unitariamente inteso. In questo senso, è stata molto chiara la relazione del Cresa che ha effettuato uno studio specifico sul tessuto produttivo-econonico e che ha costituito un'altra delle base per arrivare alla stesura del nuovo documento". "Dopo 18 anni abbiamo dato alla città un nuovo Piano del commercio – ha detto ancora il vice sindaco Daniele – mantenendo una promessa che già era stata fatta agli aquilani con il programma di mandato. Uno strumento adeguato alla situazione normativa che si è evoluta nel tempo, ma che soprattutto pone una concreta attenzione alla mutazione delle necessità di una categoria che rappresenta un pilastro fondamentale per la collettività aquilana". (Gru)