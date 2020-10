Argentina-Bolivia: Buenos Aires condanna "arresto illegale" a La Paz di osservatori delle elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino non ha mai riconosciuto la legittimità del governo ad interim insediatosi in Bolivia dopo l'annullamento delle elezioni di ottobre del 2019 e la rinuncia forzata di Evo Morales. Secondo Buenos Aires le circostanze che hanno portato Anez al potere rappresentano un vero e proprio colpo di stato e in base a questa posizione ha offerto successivamente rifugio ed asilo politico all'ex presidente e leader del Movimento per il Socialismo (Mas). La scorsa settimana la presidente del Senato ed esponente del Mas, Copa, aveva invitato come osservatori diversi omologhi, tra i quali Cristina Kirchner (già "presidenta" argentina, oggi numero due di Fernandez e, per automatismo costituzionale, speaker della Camera alta). Un gesto che la ministro degli Esteri della Bolivia, Karen Longaric, definiva una "ulteriore intromissione del governo argentino negli affari interni della Bolivia. Sarebbe stata la stessa Copa ad annunciare che Cristina Fernandez de Kirchner avrebbe rinunciato all'invito per "questioni di agenda". (segue) (Abu)