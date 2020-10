Argentina-Bolivia: Buenos Aires condanna "arresto illegale" a La Paz di osservatori delle elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Innumerevoli gli episodi di frizione e polemica pubblica tra i due paesi. Lo scorso giugno, in occasione dell'ultimo vertice dei capi di stato del Mercato comune del Sud (istanza composta da Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay alla quale la Bolivia è in processo di adesione), il presidente Fernandez si era assentato durante i minuti dell'intervento protocollare di Anez, in chiaro segno di disconoscimento della sua autorità. Nel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la stessa Anez aveva accusato il governo argentino di "aggredire sistematicamente le istituzioni repubblicane" del suo paese e di "proteggere una cospirazione violenta contro la democrazia boliviana" portata avanti da Morales. (segue) (Abu)