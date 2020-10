Insegnante decapitato in Francia, attese le parole del procuratore antiterrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura nazionale antiterrorismo francese ha aperto un'indagine dopo che un insegnante che aveva mostrato caricature di Maometto ai suoi studenti è stato decapitato ieri a Conflans-Saint-Honorine, nei sobborghi di Parigi. Il presunto aggressore è stato ucciso ieri sera dalla polizia nella vicina città di Eragny, mentre altre nove persone facenti parte della cerchia dell’aggressore, fra cui pare ci sia anche un minore, si trovano al momento in custodia. L'ufficio del procuratore nazionale antiterrorismo (Pnat) ha annunciato di aver immediatamente aperto delle indagini per "omicidio legato a un atto terroristico" e "associazione a delinquere per scopi terroristici". Il procuratore nazionale antiterrorismo, Jean-Francois Ricard, terrà una conferenza stampa questo pomeriggio.Secondo l’emittente “France 24”, l'aggressore "era noto ai servizi segreti", un’indiscrezione in contrasto con quanto riportato da “Le Figaro”. Secondo una fonte delle forze dell’ordine citata dal quotidiano francese, il ragazzo aveva 18 anni, era nato a Mosca ma di etnia cecena, ed era sconosciuto ai servizi francesi. A Eragny, dove è stato ucciso, tuttavia l’assalitore frequentava una banda che include anche un uomo schedato dalle forze dell'ordine con la lettera "S", utilizzata per indicare gli individui pericolosi, tra cui i presunti radicalizzati. L’assalitore, peraltro, avrebbe rivendicato l’attentato su Twitter, pubblicando le foto del cadavere e scrivendo di aver ucciso in nome di "Allah il misericordioso". "A Macron, il dirigente degli infedeli, ho ucciso uno dei tuoi cani dell'inferno", ha poi scritto l'uomo prima di essere ucciso dalla polizia.Accorso sul posto, il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di “attacco islamista”, aggiungendo che “l'oscurantismo e la violenza che l'accompagna non vinceranno”. Il presidente ha poi elogiato il notevole "coraggio" della preside del collegio di Bois d'Aulne - l'istituto dove lavorava il professore - che "ha retto a tutte le pressioni". Secondo quanto riferito dai media francesi, i genitori di alcuni alunni del professore ucciso avevano protestato contro i suoi metodi d'insegnamento: il docente, infatti, aveva mostrato le caricature di Maometto pubblicate dal settimanale satirico "Charlie Hebdo" durante un corso sulla libertà di espressione. Secondo Macron, peraltro, “non è un caso” che l’attacco terroristico abbia preso di mira un insegnante. “In questo modo ha tentato di abbattere la Repubblica nei suoi valori, nei suoi punti saldi, e ne la possibilità di rendere liberi i figli dei nostri cittadini attraverso l'insegnamento", indipendentemente dalla loro provenienza, dal loro credo o religione, ha detto il capo dello Stato francese.Per Macron si tratta di un duro banco di prova che segue l’annuncio della nuova legge sulla separazione, una normativa volta a contrastare diffusione dell’Islam radicale. La legge, fra i vari punti, prevede controlli severi sui finanziamenti stranieri destinati alle comunità islamiche e la formazione sul territorio francese gli Imam, le figure guida delle moschee. La normativa, per ora solo annunciata dal presidente Macron, sarà presentata ufficialmente il 9 dicembre al Consiglio dei ministri e, successivamente, sarà soggetta al dibattito del Parlamento. (Frp)