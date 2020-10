Austria: ministro Esteri Schallenberg positivo al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg è risultato positivo al test per il Covid-19. E' quanto riferito oggi dall'agenzia di stampa "Apa" che cita il portavoce del capo della diplomazia di Vienna. Schallenberg è asintomatico e si trova in autoisolamento nella sua abitazione. Per precauzione, nel corso della giornata tutti i membri del governo austriaco saranno sottoposti al test per riscontrare l'eventuale contagio da Covid-19. (Geb)