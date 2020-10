Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, partecipa all'incontro "La Notte Rossa 2020", promosso e organizzato dalla Fondazione Elio Quercioli a tema "Rigenerazione Urbana significa: alleanza, strumenti e risorse per promuovere cambiamento".Ex Fornace Gola, Alzaia Naviglio Pavese, 16 - Milano (ore 9.30)Seguirà un momento di incontro con la stampa che si svolgerà all'esterno dell'ospedale per garantire il distanziamento sociale.Per i fotografi sarà possibile accedere per le foto.L'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo interviene al convegno Katalotos "Una sfida alle microplastiche".Palazzo Verbania, viale Dante Alighieri, 5 - Luino/VA (ore 10.15)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato partecipa, su delega del presidente Attilio Fontana, alla cerimonia di giuramento degli allievi del corso "Camozzini III" della scuola militare "Teulié".Scuola militare "Teuliè", corso Italia, 58 - Milano (ore 10.45)Il presidente della III commissione Sanità e Politiche sociali di Regione Lombardia partecipa all'inaugurazione del mammografo digitale all'ospedale di Angera, insieme al direttore amministrativo dell'Asst Sette Laghi Ugo Palaoro, al Dott. Luca Manfredi, della Direzione medica del Verbano, al sindaco Alessandro Molgora e alle mamme dell'associazione Amor. Sarà anche l'occasione per fare il punto sulla situazione della struttura ospedaliera.Via Bordini, 9 - Angera/Va (ore 11.30)VARIEIncontro "Rigenerazione Urbana significa: alleanza, strumenti e risorse per promuovere cambiamento". Intervengono, tra gli altri, l'assessore regionale alle Politiche Sociali, abitative e disabilità di Regione Lombardia Stefano Bolognini, l'assessore comunale a Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran, il senatore Pd Franco Mirabelli, il direttore generale di Aler Domenico Ippolito e il presidente del Municipio 6 Santo Minniti.Diretta streaming all'indirizzo https://www.facebook.com/Fondazione-Elio-Quercioli-741724445899703 (ore 9.30)Punto stampa del commissario provinciale della Lega a Milano Stefano Bolognini.Via Inganni angolo via delle Rondini - Milano (ore 11.00)Sit-in del Gruppo +Europa Milano, per chiedere al governo di accedere al Mes.Largo Cairoli - Milano (ore 11.00)Presentazione del libro "Testimone di ingiustizia" con l'autore e giornalista Eugenio Arcidiacono e il senatore Pd Franco Mirabelli (commissione parlamentare Antimafia).Villa Fiorita, via Miglioli angolo via Gobetti - Cernusco Sul Naviglio/MI (ore 16.30)Flash mob dei Giovani comunisti Lombardia contro la gestione dell'emergenza sanitaria nella regione.Piazza San Babila (ore 17.30) (Rem)