Cina: manifestante di Hong Kong denuncia detenzione a Shenzen per oltre un anno

- Una manifestante di Hong Kong ha denunciato di aver subito abusi mentali durante la sua detenzione a Shenzen da parte delle autorità cinesi, che le avrebbero impedito di rientrare nel suo territorio per oltre un anno. Parlando alla stampa per la prima volta dopo il suo rilascio, dopo il quale ha osservato anche una quarantena anti-Covid di 14 giorni, Alexandra Wong - nota come "Nonna Wong" - ha detto di essere stata messa in carcere dalla polizia cinese quando ha cercato di tornare a casa sua a Shenzhen, il 14 agosto 2019. La donna ha aggiunto di essere stata trasferita in vari centri per circa un mese e mezzo, centri nei quali fino a 26 persone dormivano in stanze di scarse dimensioni, e di essere stata interrogata quasi ogni giorno sulle proteste di Hong Kong. "Non sapevo quale crimine avessi commesso", ha dichiarato Wong. La donna è stata in seguito trasferita nella provincia nord-occidentale dello Shaanxi in un altro campo, dove è rimasta cinque giorni alla fine di settembre dello scorso anno. Wong ha chiesto il rilascio dei 12 attivisti che sono stati intercettati in mare a fine agosto dalle autorità della terraferma mentre cercavano di fuggire in barca a Taiwan. "Sono preoccupata per quei 12 giovani; il loro trattamento potrebbe essere peggiore del mio", ha aggiunto. (Cip)