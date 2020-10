Bolivia: l'Argentina condanna un "arresto illegale" di osservatori delle elezioni a La Paz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha denunciato "l'arresto illegale" eseguito dalle forze di sicurezza della Bolivia di un deputato arrivato a La Paz per visionare il processo elettorale di domenica. In una serie di video pubblicati sul proprio profilo Twitter, il ministero degli Esteri argentino mostra le immagini convulse del fermo del deputato nazionale Federico Fagioli, capo di una delegazione di osservatori giunto in Bolivia, come testimonia una lettera allegata alla documentazione sui social, su invito della presidente del Senato locale, Eva Copa. Buenos Aires avverte che ritiene il governo "de facto" della presidente "ad interim" Jeanine Anez responsabile "dell'arresto illegale" come delle condizioni di salute di Lucas De Maria, funzionario dell'ambasciata argentina in Bolivia, che "nel mezzo dello scontro" ha avuto un attacco di asma. Della delegazione facevano parte anche i deputati Leonardo Grosso e Paula Pennacca, nonché il senatore Guillermo Snopek. Duro anche il commento del presidente argentino, Alberto Fernandez. "Parlamentari argentini sono stati maltrattati al loro arrivo a La Paz", in qualità di "osservatori delle elezioni di domenica prossima. È diretta responsabilità del governo 'de facto' di preservare l'integrità della delegazione argentina", ha scritto nella notte il presidente su Twitter.Il governo argentino non ha mai riconosciuto la legittimità del governo ad interim insediatosi in Bolivia dopo l'annullamento delle elezioni di ottobre del 2019 e la rinuncia forzata di Evo Morales. Secondo Buenos Aires le circostanze che hanno portato Anez al potere rappresentano un vero e proprio colpo di stato e in base a questa posizione ha offerto successivamente rifugio ed asilo politico all'ex presidente e leader del Movimento per il Socialismo (Mas). La scorsa settimana la presidente del Senato ed esponente del Mas, Copa, aveva invitato come osservatori diversi omologhi, tra i quali Cristina Kirchner (già "presidenta" argentina, oggi numero due di Fernandez e, per automatismo costituzionale, speaker della Camera alta). Un gesto che la ministro degli Esteri della Bolivia, Karen Longaric, definiva una "ulteriore intromissione del governo argentino negli affari interni della Bolivia. Sarebbe stata la stessa Copa ad annunciare che Cristina Fernandez de Kirchner avrebbe rinunciato all'invito per "questioni di agenda".Innumerevoli gli episodi di frizione e polemica pubblica tra i due paesi. Lo scorso giugno, in occasione dell'ultimo vertice dei capi di stato del Mercato comune del Sud (istanza composta da Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay alla quale la Bolivia è in processo di adesione), il presidente Fernandez si era assentato durante i minuti dell'intervento protocollare di Anez, in chiaro segno di disconoscimento della sua autorità. Nel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la stessa Anez aveva accusato il governo argentino di "aggredire sistematicamente le istituzioni repubblicane" del suo paese e di "proteggere una cospirazione violenta contro la democrazia boliviana" portata avanti da Morales.La Bolivia, sempre più affondata in un clima di forti divisioni politiche e di violenza latente, proverà domenica 18 a risolvere nelle urne la crisi politica e istituzionale che dura da quasi un anno. Il paese è chiamato a rinnovare il parlamento, ma soprattutto ad eleggere il nuovo presidente, con la consapevolezza che solo una affermazione netta di uno dei due principali candidati, scenario sin qui non confermato dai sondaggi, potrà evitare il ripetersi delle accuse di frode e dei disordini che a novembre 2019 costrinsero l'ex presidente Evo Morales a lasciare il paese. Il candidato del Movimento per il Socialismo (Mas), Luis Arce, è dato come favorito al primo turno ma per evitare il ballottaggio - se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti - deve raccogliere il 40 per cento dei consensi, staccando di dieci punti il secondo. I sondaggi assegnano al delfino di Morales proprio una cifra attorno al 40 per cento dei voti e il principale sfidante, il leader moderato di Comunidad Ciudadana (Cc), Carlos Mesa, sembra contare sul 30 per cento dei consensi. Bastano quindi pochi voti per spostare l'ago della bilancia verso un'affermazione netta di Arce o il rinvio al ballottaggio, dove le possibilità di vittoria dei due candidati si invertirebbero. In un eventuale secondo turno Mesa convoglierebbe infatti su di sé il cosiddetto “voto utile” di tutti quelli che si oppongono ad un ritorno del partito dell’ex presidente Evo Morales al governo. (Res)