Ue: Michel, la povertà è un flagello che dobbiamo combattere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La povertà è un flagello che dobbiamo combattere a casa e in tutto il mondo. Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà che ricorre oggi, sabato 17 ottobre. “In qualità di principale donatore di aiuti destinato allo sviluppo nel mondo, l'Unione europea è all'avanguardia”, ha ricordato Michel. stando a quanto riferito dalla direzione generale della Commissione europea EuropeAid, l’Ufficio per la cooperazione, il 10 per cento della popolazione mondiale vive ancora in condizioni di estrema povertà. Queste persone faticano a soddisfare i loro bisogni più elementari come riparo, salute, istruzione e accesso all'acqua e ai servizi igienici. “Questo trend deve cambiare. Insieme possiamo eliminare la povertà in tutte le sue forme, ovunque”, si legge nel profilo Twitter di EuropeAid. (Beb)