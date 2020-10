Iran: scade domani l’embargo Onu sulle armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'embargo imposto dalle Nazioni Unite sulle armi all'Iran scadrà domani nonostante gli sforzi degli Stati Uniti per estenderlo. Il divieto alla libertà di Teheran di acquistare attrezzature militari terminerà il 18 ottobre, come concordato nell'ambito dell'accordo nucleare del 2015 tra Iran, Russia, Cina, Germania, Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti per impedire agli iraniani di sviluppare armi nucleari. Gli Usa si sono ritirati unilateralmente dall’intesa dopo l’elezione di Donald Trump, imponendo rigide sanzioni contro l’Iran e cercando senza successo di far passare una risoluzione per estendere l'embargo. Ben 13 membri su 15 del Consiglio di sicurezza hanno espresso la loro opposizione alla reimposizione di tutte le sanzioni Onu contro Teheran, dal momento che una risoluzione sarebbe stata certamente bocciata. L'amministrazione statunitense ha ripetutamente sostenuto che se l'embargo non venisse esteso, l’Iran vedrebbe rafforzata la sua capacità di armare i gruppi armati affiliati nella regione, destabilizzando l’intero Medio Oriente. Washington ritiene inoltre che il programma missilistico balistico iraniano sia utilizzato dal regime per promuovere la sua influenza nella regione e non per scopi difensivi come sostiene Teheran. (segue) (Res)