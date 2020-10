Iran: scade domani l’embargo Onu sulle armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo uno studio del think tank International Institute for Iranian Studies (Rasanah) con sede a Riad, l'accordo nucleare del 2015 da solo non è sufficiente per frenare i pericoli posti da Teheran. “L'Iran può produrre centinaia di missili improvvisati sofisticati e retroingegnerizzati. Attraverso acquisti al mercato nero o top-secret, Teheran può costruire una forza missilistica in grado di eludere i radar dei suoi vicini. Considerando la breve durata di volo per raggiungere gli avversari, le minacce del governo iraniano alla regione non possono diminuire con l'accordo nucleare esistente", afferma lo studio, citato dall’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”. "L'Iran ha trovato un grande potenziale nel proiettare la propria influenza e potere attraverso l'uso di attori armati non statali, gruppi della società civile, piattaforme mediatiche emergenti, droni e forze missilistiche”, afferma ancora lo studio, spiegando che “missili retroingegnerizzati o assemblati localmente" sono stati contrabbandati a Hezbollah in Libano, agli Houthi nello Yemen e alle milizie sciite sia in Siria che in Iraq. Dopo la revoca dell'embargo, avverte infine il think tank saudita, "la lista della spesa per le armi dell'Iran potrebbe includere sistemi di difesa missilistica, aerei da combattimento e sottomarini". (Res)