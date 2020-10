Attaccata la città azerbaigiana di Ganja, Aliyev accusa l'Armenia di "crimini di guerra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di 12 persone il numero delle vittime dell’attacco missilistico contro la città azerbaigiana di Ganja, la seconda del Paese caucasico. Secondo quanto riferito dalla Procura generale dell'Azerbaigian, inoltre, sono 40 le persone ferite a causa della deflagrazione provocata dall’attacco. Ad annunciare per primo l’attacco, ieri sera, è sato Hikmet Hajiyev, consigliere presidenziale dell'Azerbaigian, su Twitter. Un altro attacco missilistico avvenuto in contemporanea ha colpito la città di Mingachevir, dove si trova la diga e centrale idroelettrica che rappresenta una delle più importanti infrastrutture strategiche del paese. Gli attacchi sono avvenuti solo poche ore dopo la segnalazione di nuovi scontri fra le forze armate di Azerbaigian e Armenia nel Nagorno-Karabakh: si tratta dei primi atti che segnano una nuova escalation del conflitto, dopo alcuni giorni in cui gli scontri – nonostante un cessate il fuoco in vigore – avevano assunto un’entità minore."Questo è un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità. Se la comunità internazionale non intende punirli saremo noi a punirne gli autori. Risponderemo sul campo di battaglia”. E' stato questo il commento del presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev. Durante il suo intervento, Aliyev ha annunciato anche la conquista di un nuovo territorio nel corso dell’offensiva nel Nagorno-Karabakh iniziata lo scorso 27 settembre. "La città di Fuzuli è stata presa sotto il controllo dell'esercito azerbaigiano", ha detto Aliyev, specificando che le forze armate hanno anche "liberato" diversi villaggi che circondano il centro urbano.Il Centro d’informazione del governo armeno osserva che a Ganja ci sono "legittimi obiettivi a livello militare" e pubblica un elenco degli obiettivi presenti nella città del Paese caucasico. Fra questi figurano una base delle forze aeree azerbaigiane che ospita uno squadrone di elicotteri; il quartier generale della brigata motorizzata fucilieri; brigate delle forze speciali; un centro di coordinamento per le operazioni di combattimento del ministero della Difesa; un battaglione delle forze dedite alle intercettazioni radio; un centro logistico per la fornitura di carburante e lubrificanti del ministero della Difesa; e, infine, un complesso militare industriale che comprende fabbriche che producono munizioni. L’attacco missilistico denunciato dal governo azerbaigiano che ha colpito ieri sera la città di Ganja ha provocato 12 vittime e 40 feriti, oltre a distruggere diversi quartieri del centro urbano. (Res)