Portogallo: premier Costa, sradicare la povertà è un obiettivo prioritario

- Sradicare la povertà è un obiettivo prioritario del governo portoghese. Lo ha scritto su Twitter il premier portoghese, Antonio Costa, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà ricordando che in settimana il governo ha presentato una proposta volta ad aumentare le pensioni più basse e il salario minimo nazionale. “Combattere la pandemia, proteggere le persone e sostenere l'economia e l'occupazione sono le priorità del governo e contribuiscono molto all'eradicazione della povertà”, ha spiegato il premier. “La Strategia nazionale per combattere la povertà che stiamo attuando è in linea con queste sfide, guardando ai problemi creati dalla pandemia ma anche a quelli che avremo in futuro, poiché l'eliminazione della povertà è un lavoro costante”, ha concluso Costa. (Spm)