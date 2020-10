Usa: incendi in California, Trump approva richiesta dichiarazione di grave catastrofe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato la richiesta di assistenza presentata dall'amministrazione della California per gli incendi scoppiati a settembre, revocando la decisione dell'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema), che aveva in precedenza rifiutato di accordare allo Stato occidentale la dichiarazione di grave disastro. “Ho appena parlato al telefono con il presidente Trump che ha approvato la nostra richiesta di dichiarazione di grave disastro. (Sono) grato per la sua rapida risposta", ha dichiarato il governatore della California, Gavin Newsom, in un comunicato stampa. In una lettera inviata lo scorso 14 ottobre al governatore Newsom, il direttore della Fema, Pete Gaynor, affermava che "il danno derivante da questo evento (gli incendi) non è di tale gravità ed entità da essere al di là delle capacità dello Stato (della California), dei governi locali interessati e delle agenzie di volontariato", ha detto l'amministratore della Fema Pete Gaynor in una lettera a Newsom - che il 28 settembre aveva inviato una lettera alla Casa Bianca chiedendo una dichiarazione di grave disastro e fondi per il recupero da sei incendi, tra cui Valley Fire, El Dorado Fire, Creek Fire, Oak Fire, Bobcat Fire e Slater Fire - Newsom ha reso noto solo ieri lo scambio di comunicazioni; immediata la risposta di Trump. Circa 4,1 milioni di acri di terra sono bruciati quest'anno nello Stato californiano, causando danni per 229 milioni di dollari. (Nys)