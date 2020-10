Covid: nuovo dpcm tra domani e lunedì, Cdm su manovra atteso per stasera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid. Il decreto del presidente del Consiglio questa volta, alla luce degli oltre 10 mila contagi da coronavirus registrati ieri, potrebbe contenere il coprifuoco alle 22, ma anche un’ulteriore stretta sugli sport dilettantistici da contatto e sulle palestre. Al vaglio anche nuove misure per parrucchieri, cinema e teatri mentre lo smart working potrebbe essere portato fino al 70 per cento nella pubblica amministrazione. Le scuole, invece, dovrebbero restare fuori da queste nuove restrizioni, anche se dal Comitato tecnico scientifico sarebbero arrivate indicazioni per disporre una didattica a distanza modulata e orari scaglionati per gli istituti superiori. In ogni caso, sarebbe fuori discussione un nuovo lockdown. (segue) (Rin)