Covid: nuovo dpcm tra domani e lunedì, Cdm su manovra atteso per stasera (2)

- Le nuove misure sono state discusse nel corso di un lungo vertice notturno a palazzo Chigi con i capi delegazione della maggioranza e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Oggi invece ci sarà l’incontro con le Regioni. Ma la riunione della scorsa notte è servita soprattutto per mettere a punto gli ultimi dettagli sul Dpb, il Documento programmatico di bilancio che disegna le linee guida della manovra, che deve essere inviato a Bruxelles entro la metà del mese. Il documento dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri questa sera, ma al momento la convocazione non è ancora partita e quindi potrebbe anche slittare a domani. Al vertice si è raggiunta l'intesa sull’assegno unico familiare dal valore complessivo di 3 miliardi che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo mese di luglio. Resta invece da sciogliere il nodo della questione dell'introduzione della sugar e della plastic tax. Italia viva, infatti, è nettamente contraria. (Rin)