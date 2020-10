Roma: Raggi, riqualificata strada via Vittorio Montiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma via Vittorio Montiglio entra in "strade nuove". "Abbiamo riqualificato questa via che rende possibile il collegamento tra via della Pineta Sacchetti e viale di Valle Aurelia, un’importante arteria di traffico tra il quartiere di Primavalle e la Balduina". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Oltre alla riqualificazione del manto stradale e alla pulizia delle caditoie, siamo intervenuti con un’attenzione specifica alla segnaletica", spiega Raggi pubblicando le immagini delle "nuove strisce pedonali davanti alla Chiesa Parrocchiale di Gesù Divino Maestro e alle attività commerciali della zona. Questo consentirà ai residenti di attraversare la strada in sicurezza. Il Dipartimento lavori pubblici di Roma Capitale ogni giorno - conclude - è attivo sul territorio per monitorare lo stato delle nostre strade e programmarne in anticipo la manutenzione". (Rer)