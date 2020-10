Libia: Unhcr trasferisce 153 rifugiati e richiedenti asilo in Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha annunciato il trasferimento di 153 rifugiati e richiedenti asilo dalla Libia al Centro di transito di emergenza in Niger. Si tratta in particolare di cittadini provenienti da Eritrea, Somalia, Sudan e Sud Sudan, in tutto 16 famiglie tra cui 15 bambini di età inferiore ai 18 anni. L’Unhcr ha spiegato che il trasferimento giunge dopo una sospensione di sette mesi a causa della pandemia di coronavirus, che ha portato all'interruzione dei voli umanitari dallo scorso marzo. Per queste persone, spiega ancora l’agenzia delle Nazioni Unite, “sono considerate altre opzioni come il reinsediamento con il sostegno dell'Unione europea”. L’ambasciatore della Germania in Libia, ha accolto con favore “la ripresa di questo meccanismo che fornisce soluzioni durevoli al di fuori della Libia per le persone più vulnerabili”. Nel 2020, con questo secondo volo, l'Unhcr ha assistito in tutto 501 rifugiati vulnerabili fuori dalla Libia, incluse 221 persone reinsediate in Europa. Secondo l’agenzia delle Nazioni Unite, in Libia sono presenti 45.661 rifugiati e richiedenti asilo, mentre più di 3.400 migranti e richiedenti asilo sono attualmente detenuti in centri di detenzione gestiti dal governo in Libia, “dove le condizioni sono disastrose e molti sono a rischio di gravi abusi”.(Lit)