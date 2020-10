Iran: condannati all’amputazione tre imputati accusati di rapina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tribunali dell’Iran hanno condannato tre uomini sorpresi a rubare all'amputazione. Queste punizioni estreme sono state applicate raramente in passato e il loro uso oggi è oggetto di controversia. Le punizioni, denominate in arabo hudud, sono basate su un'interpretazione radicale della Sharia. Secondo quanto riportato da “Kurdistan Human Rights Network” e “Fox News”, due dei detenuti, Mehrdad Teymouri, 30 anni, e suo fratello, Shahab Teymouri, 35 anni, sono stati arrestati nell'aprile 2019 e giudicati colpevoli di aver preso parte a diverse rapine. I ricorsi sono stati respinti dalla corte all'inizio di questa settimana. I due sono attualmente in attesa di punizione, che include il taglio di quattro dita, nella prigione centrale di Orumiyeh. Un terzo individuo, Arash Ali Akbari, 32 anni, stato condannato dal secondo ramo del tribunale di Urmia all’amputazione della mano destra. Nonostante le controversie, nessuno sforzo da parte dei gruppi per i diritti umani, sia locali che internazionali, è riuscito a impedire che simili pene vengano eseguite. Tradizionalmente, le pene hudud non possono essere perdonate e vengono eseguite in pubblico. Nell'ottobre 2019, l’organizzazione non governativa Amnesty International ha definito la punizione come "una forma ripugnante di tortura" affermando che "la mutilazione premeditata degli individui non è giustizia". Da parte loro, le autorità iraniane difendono questa pratica ritenendola il modo più efficace per scoraggiare e quindi prevenire furti e crimini simili. (Irt)