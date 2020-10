Business news: governo britannico annuncia assistenza al settore artistico in crisi a causa del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha annunciato che supporterà oltre 1.300 organizzazioni del settore artistico e culturale con uno stanziamento di oltre 250 milioni di sterline (circa 275 milioni di euro). Oggetti delle sovvenzioni saranno teatri, gallerie d'arte e musei, i quali potranno ricevere (su richiesta) fino a un milione di sterline. Gli stanziamenti tuttavia non finiranno qui, visto che il governo di Boris Johnson ha anche annunciato che le organizzazioni che necessiteranno di stanziamenti superiori al milione di sterline saranno oggetto di un altro fondo, che sarà costituito nelle prossime settimane, e potranno accedere ad una linea di credito agevolato, che potrà erogare fino a 3 milioni di sterline per organizzazione. L'annuncio segue la dichiarazione del cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, rilasciata la scorsa settimana, secondo cui i lavoratori del settore dell'arte e dello spettacolo dovrebbero "guardare altrove", e non pretendere di mantenere lo stesso impiego avuto prima della crisi. (Rel)