Business news: Germania, esportazioni militari per 4,13 miliardi di euro tra gennaio e settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gennaio e settembre scorso, il governo federale della Germania ha approvato esportazioni di armi e materiali per 4,13 miliardi di euro, circa un terzo in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto si apprende dalla risposta del ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco a un'interrogazione presentata da Sevim Dagdelen, deputata di La Sinistra al Bundestag. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, finora il principale destinatario delle armi da guerra tedesche è stato l'Egitto, con un volume di esportazioni pari a 585,9 milioni di euro. Tra l'altro, il paese ha ottenuto sottomarini della classe Hdw 209/1400mod, prodotti da Thyssenkrupp Marine Systems (Tkms), divisione navale del conglomerato Thyssenkrupp. Il 29 settembre scorso, l'ultima unità del lotto di quattro sommergibili per la marina egiziana è stata battezzata S44 nel cantiere di Tkms a Kiel, alla presenza del capo di Stato maggiore dell'arma, il contrammiraglio Ashraf Ibrahim Atwa Mogahed. (Geb)