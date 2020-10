Business news: Francia firma contratto per potenziamento dell'NH90 Tth per Forze speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- NHIndustries e i suoi partner (Airbus Helicopters, Leonardo e Fokker), hanno firmato con la Nato Helicopter Management Agency (Nahema-Agenzia Nato per la gestione del progetto di attuazione, produzione e logistica dell'elicottero) un contratto fermo per lo sviluppo di una versione potenziata dell'NH90 Tactical Troop Helicopter (Tth) per le Forze speciali francesi (Tfra Standard 2). Lo riferisce un comunicato stampa. Secondo i termini del contratto di produzione, il lotto finale di 10 NH90 già ordinato dal ministero delle Forze armate francese, attraverso il Direction generale de l'armement (Dga - Direzione generale dell'armamento), sarà consegnato direttamente con questo nuovo standard all'inizio del 2025. Le nuove caratteristiche forniscono un sostanziale aumento della capacità di missione dell'elicottero e posizionano l'NH90 come uno degli elicotteri tattici da trasporto delle truppe più avanzati al mondo, in particolare in condizioni difficili come con sabbia, neve o nebbia. (Com)