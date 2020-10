Business news: Opel, non possiamo escludere licenziamenti per motivi aziendali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, l'azienda automobilistica tedesca Opel non può escludere “categoricamente” linceziamenti per motivi aziendali. È quanto affermato dall'amministratore delegato Michael Lohscheller. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”, Loscheller ha sottolineato l'importanza del taglio di 2.100 posti d lavoro sul totale dei 15 mila dipendenti di Opel. “Non aiuta nessuno a mettere l'inevitabile nel dimenticatoio”, ha dichiarato l'Ad. Per Lohscheller, l'industria automobilistica tedesca è nella “peggiore crisi degli ultimi cento anni” e “l'unico modo per uscirne rapidamente è accelerare notevolmente la trasformazione”. A causa della crisi, nessun altro produttore di auto tedesco ha subito un calo delle vendite tanto drastico come Opel, che ha perso più del 50 per cento dall'inizio dell'anno. Con un totale di nove auto elettriche nel suo portafoglio, l'azienda prevede di aumentare le vendite nel prossimo anno. “Nel 2019, prima della crisi del coronavirus, avevamo un volume di vendite di un un buon milione di veicoli. Vogliamo tornare a questo livello”, ha affermato Lohscheller. Tuttavia, nella “offensiva delle vendite” di Opel, “la qualità viene prima della quantità”. Opel vuole “crescere e crescerà, ma mai a scapito di CO2 e redditività”, ha affermato Lohscheller. Il rispetto delle norme sulla protezione del clima è “la massima priorità” per Opel, dal controllata dal gruppo automobilistico francese Peugeot Société Anonyme (Psa). Per Lohscheller, “questo è più importante di tutto il resto, anche delle vendite”. (Geb)