Business news: Credito, Capital Group aumenta quota in Deutsche Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso Euro Pacific Growth Fund, la società per gli investimenti statunitense Capital Group ha aumentato del 3,61 per cento la propria quota in Deutsche Bank, portandola a oltre il 7 per cento. È quanto riferisce oggi il quotidiano “Handelsblatt”. Un portavoce del maggiore istituto di credito tedesco ha commentato: “Siamo lieti che Capital Group abbia aumentato le proprie quote in Deutsche Bank. Lo consideriamo un chiaro voto di fiducia nella nostra trasformazione strategica”. Negli ultimi giorni, Capital Group aveva aumentato la partecipazione in Commerzbank a oltre il 5 percento. (Geb)