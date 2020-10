Business news: Germania, inflazione allo 0,2 per cento a settembre, minimo degli ultimi cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre il tasso di inflazione in Germania è sceso allo 0,2 per centro, entrando per la seconda volta in territorio negativo nel corso di quest'anno e toccando il minimo degli ultimi cinque anni. È quanto reso noto dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, a trascinare in ribasso il livello generale dei prezzi sono stati il declino del costo dell'energia e il taglio dell'Iva, attuato dal governo per nel quadro delle misure di stimolo della domanda interna contro la crisi del coronavirus. Dal al primo luglio scorso al 31 dicembre prossimo, l'Iva è stata abbassata dal 19 al 16 per cento. L'aliquota ridotta, che si applica ai generi alimentari e ai beni d'uso quotidiano, è scesa dal 7 al 5 per cento. Il tasso di inflazione aveva toccato lo 0,1 per cento a luglio scorso e lo 0,3 per cento a gennaio del 2015. (Geb)