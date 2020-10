© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 17 ottobre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2029m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: pressione atmosferica in rialzo, garanzia di una giornata stabile e in prevalenza soleggiata sul Nordovest dove i cieli saranno poco o parzialmente nuvolosi, salvo maggiori addensamenti ai ridosso dei rilievi. Tendenza ad aumento della nuvolosità in Liguria, specie tra genovese e savonese dal pomeriggio con qualche goccia di pioggia non esclusa. Nottetempo e il primo mattino locali foschie o banchi di nebbia su alessandrino e astigiano. Contesto ancora fresco per il periodo, con temperature diurne intorno ai 16-17°C dopo minime mattutine fredde. Venti deboli. In Liguria mare poco mosso. (Rpi)