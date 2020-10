Nagorno-Karabakh: Azerbaigian, salgono a 12 le vittime dell'attacco missilistico a Ganja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 12 il numero delle vittime dell’attacco missilistico contro la città azerbaigiana di Ganja, la seconda del Paese caucasico. Secondo quanto riferito dalla Procura generale dell'Azerbaigian, inoltre, sono 40 le persone ferite a causa della deflagrazione provocata dall’attacco. Ad annunciare per primo l’attacco, ieri sera, è sato Hikmet Hajiyev, consigliere presidenziale dell'Azerbaigian, su Twitter. Un altro attacco missilistico avvenuto in contemporanea ha colpito la città di Mingachevir, dove si trova la diga e centrale idroelettrica che rappresenta una delle più importanti infrastrutture strategiche del paese. Gli attacchi sono avvenuti solo poche ore dopo la segnalazione di nuovi scontri fra le forze armate di Azerbaigian e Armenia nel Nagorno-Karabakh: si tratta dei primi atti che segnano una nuova escalation del conflitto, dopo alcuni giorni in cui gli scontri – nonostante un cessate il fuoco in vigore – avevano assunto un’entità minore. (Rum)