Francia: insegnante decapitato, attese oggi le parole del procuratore nazionale antiterrorismo

- La Procura nazionale antiterrorismo francese ha aperto un'indagine dopo che un insegnante che aveva mostrato caricature di Maometto ai suoi studenti è stato decapitato ieri a Conflans-Saint-Honorine, nei sobborghi di Parigi. Il presunto aggressore è stato ucciso ieri sera dalla polizia nella vicina città di Eragny, mentre altre quattro persone facenti parte della cerchia dell’aggressore, fra cui pare ci sia anche un minore, si trovano al momento in custodia. L'ufficio del procuratore nazionale antiterrorismo (Pnat) ha annunciato di aver immediatamente aperto delle indagini per "omicidio legato a un atto terroristico" e "associazione a delinquere per scopi terroristici". Il procuratore nazionale antiterrorismo, Jean-Francois Ricard, terrà una conferenza stampa questo pomeriggio. (segue) (Frp)