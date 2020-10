Francia: insegnante decapitato, attese oggi le parole del procuratore nazionale antiterrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’emittente “France 24”, l'aggressore "era noto ai servizi segreti", un’indiscrezione in contrasto con quanto riportato da “Le Figaro”. Secondo una fonte delle forze dell’ordine citata dal quotidiano francese, il ragazzo aveva 18 anni, era nato a Mosca ma di etnia cecena, ed era sconosciuto ai servizi francesi. A Eragny, dove è stato ucciso, tuttavia l’assalitore frequentava una banda che include anche un uomo schedato dalle forze dell'ordine con la lettera "S", utilizzata per indicare gli individui pericolosi, tra cui i presunti radicalizzati. L’assalitore, peraltro, avrebbe rivendicato l’attentato su Twitter, pubblicando le foto del cadavere e scrivendo di aver ucciso in nome di "Allah il misericordioso". "A Macron, il dirigente degli infedeli, ho ucciso uno dei tuoi cani dell'inferno", ha poi scritto l'uomo prima di essere ucciso dalla polizia. (segue) (Frp)