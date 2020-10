Usa: California, Trump rifiuta richiesta dichiarazione di grave catastrofe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto la richiesta della California di una dichiarazione di grave catastrofe legata all'incendio di Creek e ad altri cinque incendi catastrofici, una decisione rara considerando l'ampiezza e la natura di alto profilo del disastro. Lo riporta il sito "Politico". Il rifiuto è arrivato lo stesso giorno in cui il governo federale ha accettato di assumersi tutti i costi statali per la rimozione dei detriti e le misure di protezione d'emergenza per una serie di incendi separati a partire da agosto, suscitando domande sul perché la Casa Bianca sia apparsa selettiva con la sua assistenza al Golden State. (Nys)