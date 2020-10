Business news: Germania: Csu annuncia “buoni di trasformazione” per acquisto auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus grava sul settore automobilistico tedesco, già in condizioni notevolmente difficili. Per sostenere il comparto, potrebbero essere introdotti nuovi incentivi all'acquisto sotto forma di “buoni di trasformazione”. È quanto proposto dal presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) e primo ministro della Baviera, Markus Soeder. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”, Soder ha affermato: “Dobbiamo sostenere l'industria automobilistica nel suo cammino verso le nuove tecnologie”. A tal fine, ha proseguito il presidente della Csu, con i buoni di trasformazione “chiunque acquisti ora un moderno motore a combustione e quindi riduca le emissioni di CO2 riceverà un buono per l'acquisto di un nuovo veicolo elettrico tra i prossimi tre-cinque anni”. Con i nuovi incentivi, secondo Soeder si promuove l'acquisto di auto a combustione “più rispettose ed economiche” e, “allo stesso tempo, si crea una prospettiva affidabile per aumentare la produzione di vetture elettriche”. Intanto, il presidente della Csu ha ribadito la propria intenzione di vietare i motori alimentati a diesel e benzina dal 2035. (Geb)