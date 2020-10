Usa: editoriale di "Nyt", Trump la "più grande minaccia alla democrazia dalla II Guerra Mondiale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato di redazione del "New York Times" ha definito il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "la più grande minaccia alla democrazia statunitense dalla seconda guerra mondiale", incoraggiando al contempo gli elettori a "porre fine alla nostra crisi nazionale" votando per la sua destituzione. "Il rovinoso mandato di Trump ha già gravemente danneggiato gli Stati Uniti in patria e nel mondo. Ha abusato del potere della sua carica e ha negato la legittimità dei suoi avversari politici, infrangendo le norme che hanno legato la nazione per generazioni", ha scritto il comitato di redazione. "Ha ceduto l'interesse pubblico alla redditività dei suoi affari e dei suoi interessi politici. Ha mostrato un disprezzo ininterrotto per la vita e le libertà degli statunitensi. È un uomo indegno della carica che ricopre", ha scritto il comitato di redazione. "Il comitato di redazione non incrimina alla leggera un presidente debitamente eletto", si legge. "Ora, in questo momento di pericolo, spetta al popolo - anche a coloro che preferirebbero un presidente repubblicano - preservare, proteggere e difendere gli Stati Uniti votando", ha concluso il comitato di redazione. (Nys)