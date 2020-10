Business news: Germania: settore siderurgico si riprenderà lentamente dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già in difficoltà, il settore siderurgico tedesco si riprenderà lentamente dalla crisi del coronavirus, da cui è stato gravemente colpito. È quanto prevede nel suo rapporto sull'acciaio l'Istituto Leibniz per la ricerca economica di Esser (Rwi), in Renania settentrionale-Vestfalia. Come riferisce il quotidiano “Frankurter Allgemeine Zeitung”, l'Rwi stima che nel 2021verranno tagliati circa tremila posti di lavoro nel settore siderurgico tedesco. A causa della crisi, la produzione di acciaio grezzo in Germania diminuirà nel 2020 del 15 per cento. Nel prossimo anno, la produzione tornerà ad aumentare del 10,9 per cento a 37,5 milioni di tonnellate di acciaio grezzo. Ciò significa che il livello pre-crisi sarà ancora ben lontano dai risultati del 2021. Secondo l'Rwi, il comparto dell'acciaio tedesco continuerà a ridurre il personale, dopo i quattromila posti di lavoro tagliati dall'autunno del 2019. Durante il prossimo anno, il numero di dipendenti verrà ridotto del4 per cento, ossia di altre tremila unità. Oltre alla crisi, la siderurgia tedesca deve affrontare problemi strutturali, tra cui il declino della domanda da parte delle industrie automobilistiche tedesche impegnate nella transizione verso l'elettromobilità. “Ciò potrebbe comportare sovracapacità strutturali per l'industria siderurgica della Germania”, ha avvertito l'Rwi. (Geb)