Business news: Regno Unito, disoccupazione sale al livello più alto degli ultimi tre anni

- Il tasso di disoccupazione britannico è cresciuto ancora, raggiungendo il livello più alto degli ultimi tre anni. Lo riferisce l'Ufficio nazionale di statistica britannico (Ons), il quale conferma i timori previsti dagli esperti nelle precedenti settimane, annunciando che il tasso di disoccupazione sarebbe salito al 4,5 per cento nei tre mesi precedenti ad agosto, un aumento dello 0,4 per cento rispetto al 4,1 registrato precedentemente. Il dato corrisponderebbe a circa 200 mila posti di lavori persi nel trimestre, in un momento in cui comunque lo Stato britannico offriva la possibilità ai datori di lavoro di aderire al piano di aspettativa, grazie al quale il governo copriva (fino a fine agosto) l'80 per cento dello stipendio del dipendente, indipendentemente dal fatto che stesse effettivamente lavorando o meno. (Rel)