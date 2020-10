Business news: Airbus, Safran e Ace Aero Partenaires pronti a rilevare Aubert & Duval

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus e Safran, insieme al fondo di investimenti Ace Aero Partenaires, gestito da Ace Management, sono pronti ad acquisire Aubert & Duval, società francese detenuta da Erament e specializzata nel settore metallurgico per diverse industrie, tra cui quella della difesa. Lo riferisce il quotidiano "La Tribune", spiegando che il progetto è ancora in fase di studio. Aubert & Duval rappresenta un attore strategico per la filiera nazionale francese, per questo il ministero della Difesa vuole evitare l'arrivo di un acquirente straniero. In questi ultimi anni Aubert & Duval ha accumulato una serie di problemi, come quelli riguardanti la qualità nel 2018. La crisi del coronavirus ha poi inferto un ulteriore duro colpo all'azienda. Nel 2019 i ricavi sono scesi del 19 per cento, a 642 milioni di euro. (Frp)