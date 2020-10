Business news: Spagna, israeliana Enlight presenta progetto per parco eolico in Castiglia-La Mancia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società israeliana Enlight ha presentato al ministero per la Transizione ecologica spagnolo un progetto per le realizzazione di un impianto fotovoltaico da 300 MW nella città di El Haro nella provincia di Cuenca in Castiglia-La Mancia e dovrebbe essere operativo nel 2022. Secondo le stime, il parco genererà un fatturato annuale di 60 milioni di euro fornendo energia pulita a circa 260 mila famiglie ed evitando l'emissione di circa 150 mila tonnellate di CO2 all'anno. (Spm)