Business news: Engie e Mitsui & Co. vendono il 75 per cento della partecipazione nel fondo australiano a Icp

- Il gruppo energetico francese Engie e quello giapponese Mitsui & Co. hanno venduto a Infrastructure Capital Group (Icp) una partecipazione del 75 per cento del loro fondo di investimento nelle energie rinnovabili in Australia. Il valore dell'operazione non è stato annunciato, ma secondo una fonte citata dai media francesi il valore potrebbe raggiungere 244 milioni di euro. "La visione a lungo termine e l'esperienza di Icg nel settore aiuteranno Engie Anz a sviluppare prima di tutto i progetti nelle energie rinnovabili in Australia sostenendo le operazioni dei nostri attivi in corso", ha detto in un comunicato Gary Brown, direttore finanziario di Engie per l'Australia e la Nuova Zelanda. (Frp)