Business news: ministro Finanze portoghese, previsti 500 milioni di euro di finanziamento a Tap

- I 500 milioni di euro previsti nel 2021 per la compagnia Trasporto aereo portoghese (Tap) sono destinati a garantirne "il fabbisogno di finanziamento a breve termine". Lo ha affermato il ministro delle Finanze, Joao Leao, aggiungendo che Tap sta "sviluppando intensamente" il piano di ristrutturazione che sarà presentato alla Commissione europea con l'obiettivo di "migliorare l'efficienza operativa e finanziaria" della società. Il ministro ha sottolineato che il settore dell'aviazione vive in un "contesto molto incerto" a causa dell'evoluzione della pandemia del coronavirus e che i 500 milioni non sono un prestito diretto ma una "garanzia per l'azienda di avere liquidità". Nel luglio scorso il governo raggiunse un accordo con gli azionisti privati di Tap per tentare di salvare l'azienda dal fallimento rafforzando la partecipazione statale dal 50 al 72,5 per cento con un investimento di 55 milioni di euro. (Spm)