Business news: Ucraina, inflazione a settembre si attesta al 2,3 per cento

- L’inflazione al consumo in Ucraina è scesa al 2,3 per cento su base annua a settembre 2020. Ad agosto l’indice dell’inflazione si era attestato al 2,5 per cento, come ricorda il servizio stampa della Banca nazionale dell’Ucraina (Nbu). I dati di settembre si mantengono al di sotto del valore d’obiettivo del 5 per cento, restando più bassi anche delle previsioni pubblicate in estate. A calare sono stati principalmente i prezzi dei prodotti alimentari, rende noto la Nbu. (Rum)