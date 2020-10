Business news: Airbus, nessun licenziamento in Germania fino a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colpito dalla crisi del coronavirus, il consorzio aerospaziale europeo Airbus si asterrà dall'effettuare licenziamenti nei propri impianti in Germania fino a marzo 2021. Come reso noto dalla stessa Airbus, è questo il risultato dei negoziati tra l'azienda e i sindacati sociali. Tuttavia, secondo il quotidiano “Handelsblatt”, la decisione non ha un significato del tutto chiaro per i lavoratori. I tagli al personale continueranno, infatti, attraverso il trattamento di fine rapporto, pensionamenti, trasferimenti presso altre società e altre opzioni volontarie. I licenziamenti per motivi aziendali potrebbero avvenire nel prossimo anno, a seconda del numero di dipendenti nonché della situazione di Airbus e dell'intero settore aerospaziale. Poiché gli ordini per i nuovi aerei sono crollati a causa della crisi, il consorzio intende tagliare circa 15 mila posti di lavoro in tutto il mondo, di cui 3.200 negli impianti in Germania settentrionale. Per far fronte alla situazione attuale, Airbus ha ridotto la produzione di A320 da 60 a 40 al mese. Nei primi nove mesi dell'anno, le consegne totali sono diminuite di circa il 40 per cento a 341 aerei. (Geb)