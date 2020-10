Business news: Ucraina e Polonia svilupperanno corridoio di trasporto fra Danzica e Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina e la Polonia svilupperanno congiuntamente il corridoio di trasporto fra Danzica e il Mar Nero per aumentare gli scambi commerciali. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture ucraino Vladyslav Kryklii, intervenendo al Forum economico ucraino-polacco in corso a Odessa. "Per aumentare il commercio tra Polonia e Ucraina, stiamo avviando la cooperazione per lo sviluppo del corridoio di trasporto Danzica-Mar Nero e oggi verrà firmato un memorandum tra l'Autorità portuale ucraina e l'Autorità portuale di Danzica", ha detto Kryklii, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". Il ministro ha aggiunto che l'Ucraina e la Polonia hanno un obiettivo ambizioso comune per lo sviluppo economico, che sarà raggiunto molto più rapidamente attraverso la realizzazione del transito fra le due sponde marine e con lo sfruttamento del potenziale infrastrutturale. "Le nostre priorità includono la costruzione di un corridoio di trasporto tra il Mar Baltico e il Mar Nero, e molto è già stato fatto quest'anno", ha aggiunto Kryklii. (Rum)