Usa: Twitter fa retromarcia, possibile pubblicare lo scoop del "New York Post" su Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Twitter ha fatto retromarcia: gli utenti potranno pubblicare un rapporto non verificato del "New York Post" che denunciava i legami tra il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, e gli interessi commerciali del figlio, ore dopo aver riaffermato un divieto che ha suscitato una tempesta di critiche da parte del presidente statunitense Donald Trump e dei suoi alleati repubblicani. La piattaforma social aveva detto ieri che avrebbe cambiato alcune delle sue regole violate dall'articolo del "Post", ma ha riaffermato che avrebbe comunque impedito agli utenti di pubblicare link all'articolo, poiché pubblicava informazioni personali (il rapporto contiene immagini che includono indirizzi e-mail). Oggi tuttavia gli utenti hanno potuto condividere con successo i link all'articolo originale, tra cui almeno un legislatore repubblicano e un opinionista del "New York Post".(Nys)