Francia: aggressore uomo decapitato rivendica omicidio su Twitter prima di essere ucciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrebbe rivendicato il suo atto su Twitter il presunto autore dell'omicidio avvenuto oggi in un comune non lontano da Parigi, dove un professore di storia è stato decapitato. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", spiegando che l'assalitore avrebbe pubblicato le foto del cadavere in nome di "Allah il misericordioso". "A Macron, il dirigente degli infedeli, ho ucciso uno dei tuoi cani dell'inferno", ha poi scritto l'uomo prima di essere ucciso dalla polizia. Secondo una fonte della polizia citata da "Le Figaro", il ragazzo aveva 18 anni, era nato a Mosca ed era sconosciuto ai servizi francesi. A Eragny, dove è stato ucciso, frequentava una banda che includeva al suo interno un uomo schedato dalle forze dell'ordine con la lettera "S", utilizzata per indicare individui pericolosi, tra cui sospetti radicalizzati. (Frp)