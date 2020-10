Usa: sondaggio The Hill, Biden in vantaggio su Trump in Pennsylvania e Michigan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, è in vantaggio sul presidente Donald Trump in Pennsylvania e Michigan, mentre i due candidati sono testa a testa in Florida a poco più di due settimane dal giorno delle elezioni. Un nuovo sondaggio di The Hill-HarrisX trova che Biden ha aperto un vantaggio a due cifre nel Michigan, che Trump ha vinto di stretta misura nel 2016. La gara è più vicina in Pennsylvania, dove Biden ha un vantaggio di cinque punti tra i probabili elettori. Il perenne "swing state" della Florida, un terreno cruciale per Trump, è ancora incerto. Trump viene trascinato giù nella sua popolarità dalla gestione del coronavirus, che è il problema principale per gli elettori in tutti e tre gli Stati. Biden sta anche facendo meglio del previsto su questioni che Trump ha cercato di fare sue, come la polizia, la legge e l'ordine pubblico e la Cina. Il sondaggio è stato condotto tra da The Hill-HarrisX tra 965 elettori probabili in Florida, 1.289 in Michigan e 992 in Pennsylvania, tra il 12 e il 15 ottobre.(Nys)