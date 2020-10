Francia: Macron su professore decapitato, oggi siamo al fianco di tutti gli insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'oscurantismo e la violenza che l'accompagna non vinceranno. Con queste parole il presidente francese, Emmanuel Macron, ha parlato da Conflans-Sainte-Honorine, il sobborgo di Parigi dove un insegnante di storia oggi è stato decapitato. "Faremo blocco, non passeranno", ha detto il capo dello Stato francese. "Uno dei nostri concittadini è stato assassinato oggi perché insegnava, perché faceva apprendere a degli studenti la libertà d'espressione, la libertà di credere e di non credere. Un nostro compatriota è stato attaccato in modo vigliacco, è stato vittima di un attentato terroristico islamista", ha detto il capo dello Stato francese. Il presidente ha poi elogiato il notevole "coraggio" della preside del collegio di Bois d'Aulne - l'istituto dove lavorava il professore - che "ha retto a tutte le pressioni". (segue) (Frp)