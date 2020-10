Business news: società Pgnig ed Eru firmano intesa per la produzione di idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica polacca Pgnig e l'ucraina Eru hanno sottoscritto un accordo per un progetto di esplorazione e di produzione in Ucraina. Lo rivela in una nota Pgnig, precisando che l'accordo fissa il quadro generale della cooperazione e fornisce una tabella di marcia per un progetto collocato vicino al confine con la Polonia. Il forte potenziale produttivo della licenza è supportato dai rilevamenti geologici condotti da Pgnig, che mostrano una struttura geologica simile a quella di Przemysl, ovvero il maggiore giacimento di gas naturale in territorio polacco. L'accordo è una tappa importante nell'avvio di una collaborazione nell'area. "Si tratta della prima esplorazione prospettiva che compiamo in Ucraina", ha detto il presidente di Pgnig, Jerzy Kwiecinski. "Siamo contenti di avere l'opportunità di espandere la nostra attività di esplorazione e produzione in nuovi mercati e con un partner d'affari affidabile", ha continuato. (Vap)