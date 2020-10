Business news: società danese Maersk rivede al rialzo le stime sui profitti nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di trasporti danese Maersk ha rivisto in rialzo le sue previsioni relative ai profitti nel 2020, dopo una ripresa nella domanda e grazie alle misure prese per contenere i costi. Lo ha annunciato la stessa azienda in un rapporto diffuso oggi. Maersk si aspetta guadagni Ebitda in una fascia compresa tra i 7,5 e gli 8 miliardi di dollari, in aumento rispetto alla forbice tra 6 e 7 miliardi di dollari precedentemente prevista. Questo scenario, secondo quanto evidenziato dalla società, è stato possibile anche grazie ad una riduzione dei costi per circa 100 milioni di dollari nel terzo trimestre 2020, a seguito del taglio di circa 2.000 dipendenti. (Res)