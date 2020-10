Business news: Spagna, Endesa propone investimenti per 19 miliardi da fondi piano ripresa Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società spagnola controllata da Enel, ha presentato al governo del primo ministro, Pedro Sanchez, 110 progetti per un investimento complessivo di 19 miliardi di euro per impiegare al meglio le risorse del Fondo per la ripresa dell'Unione Europea che saranno destinate alla Spagna. Rafael Gonzalez, direttore generale di Endesa, ha dichiarato al quotidiano "El Economista" che il principale progetto su cui l'azienda sta lavorando si concentrerà sulla riqualificazione degli edifici e sull'efficientamento energetico con cui si potrebbero ottenere circa 4 miliardi di euro, mentre i programmi incentrati sulla transizione energetica in tutti i territori non continentali (Isole Canarie, Baleari e Melilla) potrebbero ricevere fino a 3,1 miliardi di euro. Secondo i calcoli di Endesa, inoltre, il miglioramento delle reti intelligenti significherebbe l'arrivo di 3 miliardi di euro, mentre lo sviluppo di piani di trasporto sostenibile circa 2,2. La società elettrica produce attualmente 7 mila MW di capacità di accesso e di connessione in progetti di energie rinnovabili ed altri 8 mila in fase di approvazione e sviluppo. (Spm)