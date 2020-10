Usa: debito federale ha raggiunto la cifra record di 3.100 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit federale statunitense è triplicato fino a raggiungere la cifra record di 3.100 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2020, con il deficit di bilancio che si è ridotto a una quota della produzione economica mai vista dalla seconda guerra mondiale, ha detto venerdì il Dipartimento del Tesoro. La spesa del governo ha superato i 6.500 miliardi di dollari nell'anno fiscale conclusosi il 30 settembre, in aumento rispetto ai 4.400 miliardi di dollari dell'anno fiscale 2019, a causa, non da ultimo, delle misure di riduzione del coronavirus. Il debito è salito a 21 mila miliardi di dollari, che secondo il Comitato per un Bilancio Federale Responsabile supera il valore di un anno di produzione economica. (Nys)